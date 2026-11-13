Cantora Avril Lavigne anuncia que é mãe pela primeira vez

Avril Lavigne anunciou nesta sexta-feira (13), aos 42 anos, que se tornou mãe pela primeira vez. A cantora compartilhou três fotos no Instagram, entre elas uma em que aparece com a filha no colo. “Nossa mini princesa chegou”, escreveu na legenda.

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Na primeira imagem, duas mãos de adultos seguram a mão da bebê. Outra foto mostra três pares de calçados, dois de adulto e um infantil. A cantora não informou a data do nascimento, o nome da menina ou a identidade do pai.

O último relacionamento público da cantora foi com o rapper Tyga, em 2023. Avril também foi casada com Deryck Whibley, de 2006 a 2010, e com Chad Kroeger, de 2013 a 2015.