Cantora Anahí, do RBD, tem tímpano perfurado ao fazer molde de fone

A cantora Anahí, integrante do grupo mexicano RBD, foi parar no hospital após sofrer uma perfuração no tímpano. A artista utilizou seu perfil oficial do Instagram para dar detalhes do ocorrido.

Segundo Anahí, o acidente aconteceu quando era realizado um molde de orelha para a produção de seus fones intra-auriculares. No entanto, durante a produção, o material se rompeu.

"Assim como parece na foto, isso dói. Creio que nunca havia chorado de uma dor assim", escreveu a cantora.

Ela buscou ajuda médica rapidamente, já que não conseguia ouvir nada. "Esse negócio horrível que estão vendo aí é meu ouvido por dentro. Há algumas horas, estavam fazendo um molde para minha orelha, o material se rompeu e eles puxaram até conseguir tirá-lo. Esse foi o resultado. Assim como parece na foto, isso dói. Creio que nunca havia chorado de uma dor assim", afirmou.

"Não ouço nada. Então corri para o hospital. E o médico disse que há uma pequena perfuração no tímpano. Estou em choque. Bem que dizem que quando tanta energia se move, acontecem as coisas que menos imaginamos. Tudo vai ficar bem", finalizou.

O RBD, que é composto por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez, está realizando turnês. Inclusive, o grupo vem ao Brasil em novembro deste ano para oito apresentações.

