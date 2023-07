Cantora Ana Castela estreia em novela da Globo: "Frio na barriga"

Siga o TNOnline no Google News

Os fãs da cantora sertaneja Ana Castela acordaram com uma boa notícia nesta sexta-feira, (28). A boiadeira, como é apelidada, participou do programa matinal da Globo, o Encontro com Patrícia Poeta, para compartilhar um novo passo na carreira: sua estreia na novela das nove na emissora, Terra e Paixão.

Por enquanto, Ana não se rendeu a carreira de atriz! A cantora de voz marcante que dominou o sertanejo com hits como Solteiro Forçado e Nosso Quadro, fará uma participação especial na trama como ela mesma. A namorada do cantor Gustavo Mioto irá aparecer na novela para fazer um show no Bar da Cândida.

Durante o Encontro, Ana abriu o coração sobre sua estreia ao lado de grandes nomes como Tatá Werneck e Cauã Reymond: "A gente cresce vendo eles. Todo mundo que tá aqui. Então praticamente eu cresci vendo eles na televisão. Estar cantando agora pra eles dentro de uma novela, dá aquele frio na barriga”, a cantora de 19 anos confessou o nervosismo.

Inclusive, Ana ganhou uma surpresa de Tatá, que fez questão de receber a cantora com muito bom humor e preparou uma coreografia diferentona para uma das canções da sertaneja, Pipoco, colaboração com MC Melody. A morena se divertiu com a cena e mostrou que aproveitou e muito os bastidores da experiência diferente em sua carreira.

