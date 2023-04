Cantor Vitão vai ser pai pela primeira vez, confirma assessoria

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cantor Vitão vai ser pai pela primeira vez

O cantor Vitão, de 23 anos, será pai pela primeira vez. A assessoria de imprensa do artista confirmou a notícia nesta quinta-feira (13).

continua após publicidade .

Em um comunicado, a equipe comentou que ele está 'vivendo com tanta felicidade' a nova fase e não revelou a identidade da mãe do bebê.

-LEIA MAIS: Ex-noiva de MC Gui se pronuncia após ter conversas com Neymar expostas

continua após publicidade .

"Comunicado - É verídica a informação publicada pela coluna do Léo Dias, de que o cantor Vitão será pai. O artista não pensava em trazer a público, nesse momento, o assunto que envolve também a vida de terceiros. Porém, ao ser questionado pela equipe do jornalista, ele optou por não negar algo que está vivendo com tanta felicidade", disse a nota.

Na sequência, eles anunciaram que mais notícias serão dadas apenas pelos pais da criança. "Pedimos respeito e cautela ao propagarem a notícia. Mais informações só serão dadas pelo próprio Vitão ou a mãe da bebê, no momento em que eles decidirem, de comum acordo", concluíram.

O último relacionamento público de Vitão foi com a cantora Luísa Sonza.

Com informações do iG

Siga o TNOnline no Google News