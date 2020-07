Cantor viraliza na web ao chegar de charrete em sua live e cavalo o levar embora

Continua após publicidade

O cantor Flávio Brasil passou por uma situação inusitada durante transmissão de sua live. O sertanejo de Planaltina (Distrito Federal) resolveu usar a criatividade em sua entrada ao chegar em uma charrete puxada por um cavalo.

Acontece que a ideia não deu muito certo, e Flávio acabou viralizando na internet.

Isso porque o cavalo que o puxava acabou se assustando logo no início da primeira música que Flávio começou a cantar, ainda sem descer da charrete, e saiu em disparada, levando o cantor junto. Tudo exibido ao vivo.

Assim que o cantor conseguiu retornar, Flávio explicou a situação aos risos. "Rapaz, ninguém tava do meu lado para saber o que eu passei para frear aquele cavalo. E o bichinho endoidando naquele campo, e eu pulando igual a um doido. E eu 'meu Deus do céu, tem uma live acontecendo'", brincou.

Alguém tem notícias do cantor Flávio Brasil? pic.twitter.com/zuPMXouI4a — Leonardo Hammey (@leohammey) June 10, 2020

Já no Instagram, Flávio se divertiu com os memes que fizeram sobre sua entrada um tanto quanto desastrada causou. "Tive que postar já de cara o meme, viralizado da charrete a carroça com o cavalo Curió, deram um show na live solidária Flávio Brasil na Roça. Foram tantos memes com textos comédias engraçados que faz rir só de ler", disse o artista.

Com informações do UOL