Cantor Thiago Servo faz apelo no Dia dos Pais para realizar exame de DNA em filha
Sertanejo busca comprovar paternidade de adolescente após ter nome retirado da certidão por decisão judicial
O cantor Thiago Servo, de 40 anos, usou as redes sociais no último domingo (09), durante a celebração do Dia dos Pais, para fazer um apelo público à sua ex-namorada, Gabrielle Tacconi Huese. O artista pediu autorização para realizar um exame de DNA na adolescente, de 13 anos, com o objetivo de confirmar se ela é sua filha biológica.
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O nome do músico foi retirado da certidão de nascimento da jovem por determinação da Justiça. A decisão ocorreu após a mãe e a filha faltarem a três coletas de material genético agendadas no decorrer do processo, levando a Lei a concluir que ele não é o pai biológico da criança. Em sua publicação, Servo declarou que seu único desejo é ter o direito de conviver com a jovem e esclarecer uma dúvida que carrega há anos. Veja a postagem do cantor:
O imbróglio judicial causou severos impactos na vida pessoal e profissional do cantor. Em 2016, Thiago chegou a ser preso por conta de dívidas de pensão alimentícia relacionadas à jovem, evento que, segundo ele, resultou na rescisão de contratos de trabalho e perda de compromissos profissionais já agendados.
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Nascido José Lázaro Servo, o músico alcançou projeção nacional em 2011 ao formar a dupla sertaneja Thaeme & Thiago com a cantora Thaeme Mariôto. Ele deixou o projeto em 2013, sendo substituído por Thiago Bertoldo, e passou a seguir carreira solo.
Nos anos seguintes, o cantor participou de dois programas de televisão. Em 2015, esteve na oitava temporada de "A Fazenda", da Record, reality do qual desistiu ao tocar o sino. Já em 2023, quando já não era considerado legalmente o pai da menina, integrou o elenco de "A Grande Conquista", na mesma emissora, consagrando-se o campeão da primeira edição e faturando o prêmio de R$ 1 milhão.