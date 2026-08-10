Cantor Thiago Servo faz apelo no Dia dos Pais para realizar exame de DNA em filha

O cantor Thiago Servo, de 40 anos, usou as redes sociais no último domingo (09), durante a celebração do Dia dos Pais, para fazer um apelo público à sua ex-namorada, Gabrielle Tacconi Huese. O artista pediu autorização para realizar um exame de DNA na adolescente, de 13 anos, com o objetivo de confirmar se ela é sua filha biológica.

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O nome do músico foi retirado da certidão de nascimento da jovem por determinação da Justiça. A decisão ocorreu após a mãe e a filha faltarem a três coletas de material genético agendadas no decorrer do processo, levando a Lei a concluir que ele não é o pai biológico da criança. Em sua publicação, Servo declarou que seu único desejo é ter o direito de conviver com a jovem e esclarecer uma dúvida que carrega há anos. Veja a postagem do cantor:

O imbróglio judicial causou severos impactos na vida pessoal e profissional do cantor. Em 2016, Thiago chegou a ser preso por conta de dívidas de pensão alimentícia relacionadas à jovem, evento que, segundo ele, resultou na rescisão de contratos de trabalho e perda de compromissos profissionais já agendados.

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Nascido José Lázaro Servo, o músico alcançou projeção nacional em 2011 ao formar a dupla sertaneja Thaeme & Thiago com a cantora Thaeme Mariôto. Ele deixou o projeto em 2013, sendo substituído por Thiago Bertoldo, e passou a seguir carreira solo.

Nos anos seguintes, o cantor participou de dois programas de televisão. Em 2015, esteve na oitava temporada de "A Fazenda", da Record, reality do qual desistiu ao tocar o sino. Já em 2023, quando já não era considerado legalmente o pai da menina, integrou o elenco de "A Grande Conquista", na mesma emissora, consagrando-se o campeão da primeira edição e faturando o prêmio de R$ 1 milhão.