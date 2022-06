Cantor Tarik Lima e sua namorada morrem em acidente na BR-101

Da Redação

O acidente fatal foi registrado nesse domingo, na Paraíba

Um acidente de trânsito resultou na morte do cantor Tarik Lima e sua namorada, Gabrielle Oliveira, de 22 anos, nesse domingo (26). A tragédia ocorreu na BR-101, em Bayeux, na Grande João Pessoa, Paraíba.

De acordo com as informações da equipe do artista, ele e a companheira estavam em uma motocicleta quando houve uma colisão contra um carro. Gabrielle não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Tarik foi socorrido e encaminhado para um hospital, mas, no momento em que se preparava para fazer uma cirurgia de amputação de uma das pernas devido a uma bactéria, o rapaz sofreu uma parada cardíaca e morreu 24h depois da namorada. Antes de entrar em óbito, o cantor já havia sido informado sobre a morte da companheira.

Nas redes sociais, fãs e amigos relataram que Tarik era um jovem que teria uma carreira de sucesso. "Tarik estava no início de um grande sonho", contou uma fã.

Com informações do g1.