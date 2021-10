Da Redação

Cantor sertanejo trai esposa com mulher de traficante

O sertanejo Diego Barros, da dupla Henrique & Diego, está passando por maus bocados. O dono do hit 'Suíte 14' está se relacionando com a ex-mulher de um traficante de Campo Grande (MS). Por medo de perder a vida, o cantor trancou seu perfil no Instagram.

continua após publicidade .

A informação foi apurada pelo jornalista Léo Dias, da Metrópoles. Segundo Léo Dias, o maior medo do cantor, no momento, é que o tal traficante, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), use as informações que estão em suas redes para procurá-lo e assassiná-lo.

Ele tem medo também que pessoas próximas a ele sofram consequências por ter se apaixonado pela atual namorada.

continua após publicidade .

Em Campo Grande (MS), onde Diego vive, o namoro com a ex-mulher do traficante é o assunto do momento. Muitos fãs do cantor se decepcionaram ao saber que ele traiu Annaí Bernardes, com quem estava casado desde 2017 e que enfrenta um sério problema de saúde, para se aventurar nessa nova relação.

A pedido de Diego, a coluna não irá revelar o nome da atual namorada do cantor e tampouco o do traficante. Procurada, a assessoria de imprensa do artista disse que não se manifestará sobre o caso.

Com informações: Metrópoles