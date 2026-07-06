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Cantor sertanejo passa por cirurgia de urgência após sofrer queda depois de show

O artista escorregou em um degrau ao deixar o palco no interior de São Paulo, sofreu fratura e luxação no polegar e precisou ser operado

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 16:47:08 Editado em 06.07.2026, 16:47:03
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Cantor sertanejo passa por cirurgia de urgência após sofrer queda depois de show
Autor Em um pronunciamento em vídeo, Ícaro pediu desculpas aos fãs e contratantes pela ausência forçada e afirmou que pretende retornar aos palcos assim que receber a devida liberação médica - Foto: Redes Sociais

O cantor sertanejo Ícaro, que faz dupla com Gilmar, passou por uma cirurgia de urgência em Goiânia após sofrer uma grave lesão na mão direita ao final de um show em Paulínia, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu logo após o encerramento da apresentação, no momento em que o artista descia as escadas para deixar o palco. Ícaro escorregou em um dos degraus e, ao tentar se proteger, apoiou todo o peso do corpo sobre a mão, o que resultou em uma fratura e em uma luxação no polegar.

-LEIA MAIS: Whindersson faz piada com Haaland e Luísa Sonza reage: "Medíocre"

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Após receber os primeiros socorros ainda no local do evento, o cantor foi orientado pela equipe médica a seguir para a capital goiana, onde passou por exames detalhados que constataram a necessidade imediata do procedimento ortopédico. Por meio de suas redes sociais, o sertanejo tranquilizou os fãs após a operação, mas revelou que a cirurgia foi mais complexa do que o esperado e que ele precisará passar por um período de recuperação de alguns meses sem poder tocar violão ou guitarra.

Em função do acidente e da necessidade de repouso absoluto do músico, a equipe da dupla anunciou a suspensão temporária da agenda de compromissos e dos shows previstos para os próximos dias. Em um pronunciamento em vídeo, Ícaro pediu desculpas aos fãs e contratantes pela ausência forçada e afirmou que pretende retornar aos palcos assim que receber a devida liberação médica. Nas plataformas digitais, o público se mobilizou com milhares de mensagens desejando melhoras e uma rápida reabilitação ao cantor.

Com informações do G1

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