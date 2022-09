Cantor sertanejo leva 'banho' durante show e se revolta com fã; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Guilherme, cantor sertanejo nacional, da dupla Hugo & Guilherme

O cantor Guilherme, da dupla sertaneja Hugo & Guilherme, se revoltou com uma fã após ser atingido por uma bebida durante um show na cidade de Barro Alto, região central de Goiás. Um vídeo do momento mostra quando o artista leva um "banho" e pede para que a mulher se retire do local da apresentação.

continua após publicidade .

“Eu vim cá trazer felicidade para vocês, cantar música para vocês, e vem uma pessoa totalmente sem noção e faz um trem desse comigo, cara?", desabafou o cantor, quando a situação aconteceu na quarta-feira (14). “Olha, eu pra continuar o show quero que você [segurança] retire essa pessoa daqui. Tira ela e quem tiver com ela, se não eu não continuo o show, tá?”. Guilherme foi totalmente apoiado pelo parceiro, Hugo.

Procurada, a assessoria de imprensa da dupla disse que não vai se manifestar, mas enfatizou que o caso desagradável foi resolvido ainda no local e o show seguiu normalmente.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Ex-empresário de Marília pede R$ 9 milhões na Justiça, diz colunista

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a dupla estava no meio da apresentação, quando Guilherme foi atingido por uma bebida jogada por uma mulher que estava no meio da plateia. Na hora, o cantor pediu que os músicos parassem a música e, em seguida, solicitou que a fã se retirasse do evento. Assista

Na madrugada seguinte, na quinta-feira (15) a dupla compartilhou no Twitter um print de uma mensagem enviada por uma fã que conseguiu tirar uma foto com Guilherme após o fim do show, em Barro Alto. Na mensagem, a fã agradeceu por, mesmo depois da “situação chata”, ela ter conseguido fazer uma foto com o cantor.



“Sei que é pouco provável que o Guilherme veja essa mensagem, mas ele tirou uma foto comigo hoje, mesmo depois da situação chata de terem tacado bebida nele, estou muito grata pelo carinho [...]. Tenho certeza que muitas pessoas dormem felizes diariamente por ouvirem a música que vocês constroem juntos! E hoje eu quem vou dormir super feliz”, escreveu a fã.

“É sobre isso!”, escreveu a dupla ao compartilhar a mensagem da fã.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News