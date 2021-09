Da Redação

Cantor sertanejo é encontrado morto em carro nesta madrugada

O corpo de um cantor sertanejo foi encontrado sem vida no interior de um veículo, na madrugada desta segunda-feira (27). O caso ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), o artista, identificado como Giovanne Salles, estava no banco do motorista e apresentava sangramentos no nariz e na boca. Já o automóvel em que ele estava se encontrava no meio de uma via pública.

Ainda conforme a PM, o carro era alugado e pertencia a um dos parentes de Giovanne. O veículo, sem irregularidades, foi entregue ao proprietário.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o rapaz, porém, não pôde ser feito. Não havia sinais de violência no rapaz.

Os militares disseram que há indícios de que a morte tenha sido provocada por overdose. Três pinos de cocaína estavam dentro de um dos sapatos da vítima.



Parentes foram ao local e disseram que Giovanne tinha participado de um evento horas antes.

continua após publicidade .

A Polícia Civil está à frente do caso.

Com informações; G1.