Cantor sertanejo é diagnosticado com leucemia e família faz apelo

O cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido como Eduardo da dupla com Derick, encontra-se em estado crítico no Hospital das Clínicas (HC) de Goiânia, após ser diagnosticado com Leucemia Promielocítica Aguda. Diante do quadro grave, motivado pela queda acentuada do número de plaquetas no sangue, a família e os amigos do artista fazem um apelo urgente por doações. O músico iniciou o tratamento de quimioterapia na última quinta-feira (6), conforme informou sua esposa, a empresária Daniele Mesquita e Castro, ao G1.

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Daniele explicou que a prioridade médica no momento é a reposição de plaquetas, que estão em falta no banco de sangue da unidade. Os interessados em ajudar podem doar sangue de qualquer tipo e devem se dirigir diretamente ao Hospital das Clínicas, em Goiânia, bastando informar o nome completo do paciente na recepção. Apesar da urgência e da gravidade do quadro clínico, a esposa destacou que o cantor está bem e consciente. A situação gerou uma forte rede de solidariedade, mobilizando moradores de municípios do interior goiano, como Orizona e Pires do Rio, que chegaram a organizar vans com voluntários rumo à capital nesta sexta-feira (7).

O alerta para a saúde do artista começou há cerca de duas semanas, quando Eduardo notou o aparecimento de manchas roxas pelo corpo. Como o músico também trabalha com a montagem de estruturas para festas, ele inicialmente associou as marcas a possíveis esbarrões ou pancadas de rotina. No entanto, o quadro se mostrou preocupante na última segunda-feira (3), quando ele apresentou sangramento na gengiva. Eduardo buscou atendimento em um hospital de Orizona, no sul de Goiás, mas, devido à necessidade imediata de transfusões, precisou ser transferido para Goiânia na madrugada da quarta-feira (5).

Com quase duas décadas de trajetória na música sertaneja e atualmente promovendo o projeto “Daquele Jeitão”, a dupla Derick e Eduardo precisou paralisar suas atividades. Em comunicado oficial, Derick informou que todos os compromissos agendados para o mês de agosto estão cancelados. O parceiro de palco agradeceu as mensagens de carinho e o apoio recebido nas redes sociais, ressaltando que o retorno aos palcos e a manutenção da agenda futura dependerão exclusivamente da evolução clínica e dos laudos médicos de Eduardo.