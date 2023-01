Cantor sertanejo de 27 anos morre em acidente de carro

Da Redação

Jefferson Machado morreu aos 27 anos

O cantor sertanejo Jefferson Machado, de 27 anos, morador de Teutônia, no Rio Grande do Sul, morreu em um acidente de trânsito por volta das 22 horas, desta segunda-feira (30). A tragédia ocorreu por causa da imprudência de um ladrão que fugia da polícia na estrada.

Conforme informações de portais da região, Jefferson Machado e a namorada, Maiara Datsch, de 27, estavam em um GM Cobalt na rodovia RSC-453, em Estrela, quando foram atingidos por uma caminhonete conduzida por um criminoso que havia furtado o veículo e, naquele momento, fugia da polícia.

De acordo com jornais locais, o sertanejo ficou preso às ferragens e morreu no local. A namorada do sertanejo foi levada para atendimento no Hospital Estrela. O estado de saúde dela é grave. O criminoso está preso. Jefferson era um cantor sertanejo conhecido na região e tinha um grande número de fãs e seguidores nas redes sociais.

As informações são do Metrópoles.

