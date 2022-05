Cantor sertanejo Aleksandro, de dupla com Conrado, morre

Da Redação

O cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, morreu na manhã deste sábado (7), em um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, em Miracatu, no Vale do Ribeira, em São Paulo. As informações são da Record TV.

A pista foi bloqueada para atendimento as vítimas, segundo a Polícia Rodoviária. O acidente ocorreu no km 402 da pista norte da BR-116 e o veículo pertence à dupla sertaneja, que estava no interior do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia 19 pessoas no veículo. Ao menos seis teriam morrido com o tombamento do coletivo. De acordo com informações do porta-voz do Corpo de Bombeiros, são sete viaturas trabalhando no resgate das vítimas.

Até o momento, oito vítimas foram socorridas pela concessionária e pela ambulância, outras cinco estão resgatadas das ferragens. "Infelizmente, é um acidente gravíssimo que estamos trabalhando no resgate", afirmou Palumbo.