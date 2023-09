Cantor Regis Danese deixa a UTI após grave acidente de carro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Vítima de um acidente no dia 30 de agosto, quando colidiu frontalmente o carro contra uma carreta, o canto Regis Danese deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em que está internado em Uberlândia (MG), nesta terça-feira (12). Apesar de não ter previsão de alta, ele foi transferido para um quarto na unidade hospitalar.

continua após publicidade

A batida foi registrada na na BR-153, em Jaraguá (GO). Ele precisou passar por uma cirurgia e ficou em estado grave.

-LEIA MAIS: Cantor gospel Regis Danese sofre acidente e posta vídeo pedindo oração

continua após publicidade

Na última quarta-feira (6/9), Regis apareceu nas redes sociais chorando ao contar que sua alta médica foi adiada. “A resposta certa vem do Senhor. Eu ia ter alta hoje, né? Mas passei muito mal essa madrugada, vomitei muito e os médicos, os doutores, que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter aqui [no hospital], colocar uma sonda”, começou ele.

Em seguida, o cantor contou que está sofrendo, mas mantém o ânimo: “Mas Deus está no controle. Tô sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais, então, vamos aguentar e ter bom ânimo, né? Jesus não falou que seria fácil. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, pra gente ter de bom ânimo. Então vamos ter bom ânimo”.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News