Cantor Piettro Dias, esposa e filho morrem em acidente

Na noite de sábado (28), o cantor Piettro Dias, de 29 anos, a esposa Taiane Silva, 30 anos, e o filho do casal de apenas seis anos morreram em um acidente de carro em Minas Gerais. Eles passavam pelo município de Frutal, no Triângulo Mineiro, quando ocorreu uma batida frontal com um caminhão na BR-364.

Segundo informações do Estado de Minas, os bombeiros da cidade informaram que no momento da chegada da equipe de salvamento, o cantor estava preso às ferragens da picape Saveiro e já sem vida. Já a esposa e o filho dele chegaram a ser socorridos por uma ambulância, porém, faleceram pouco tempo depois do acidente. Ainda conforme a corporação, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local e vai investigar as causas e a dinâmica do acidente. O sepultamento da família está previsto para às 19h deste domingo, no Cemitério Municipal de Frutal.

Piettro Dias iria se apresentar na ExpoFrutal 2022, considerado o maior evento da cidade, que será realizado entre os dias 26 de junho e 3 de julho. O Sindicato Rural de Frutal emitiu notas de pesar:

“Jovem, carismático e muito talentoso, Piettro há alguns anos vinha se apresentando na ExpoFrutal. Nesse momento de dor, deixamos aqui nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do seu trabalho”, diz trecho da nota.

Com informações do Metrópoles.