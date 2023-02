Cantor Péricles é assaltado em Santo André, na Grande São Paulo

Da Redação

O cantor Péricles foi assaltado na noite desta quinta-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo, e teve seu carro e pertences levados.

A assessoria de imprensa do sambista confirmou o roubo e informou que ele e sua família estão bem. "Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem".

O cantor estava com a esposa e a filha mais nova no momento do assalto. Em imagens do roubo, feitas por câmera de segurança, compartilhadas nas redes sociais mostram Péricles sendo abordado por um homem na porta da casa de sua mãe, que mora no bairro Camilópolis, em Santo André.

Cantor Péricles é assaltado ao lado da esposa e filho em Santo André pic.twitter.com/6xYDgq3maY — Julinho Bittencourt (@JotaBittencourt) February 17, 2023

Ao menos dois assaltantes participaram do roubo, um encapuzado responsável por abordar o cantor e outro que está na direção, e chega minutos depois, em um veículo branco.



O boletim de ocorrência foi registrado e até o momento não há informações sobre a prisão de algum suspeito.

Com informações: UOL

