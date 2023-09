Cantor Matheus, da dupla com Kauan, é internado às pressas

Siga o TNOnline no Google News

O cantor sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, foi internado às pressas na noite desta terça-feira, 19 de setembro e passou por uma cirurgia de emergência para tratar um cálculo renal. O artista chegou a publicar uma foto no hospital contando sobre o ocorrido, que pegou todos de surpresa.

O show da dupla, marcado na mesma noite em Santa Rosa, cidade do Rio Grande do Sul, aconteceu somente com a presença de Kauan.



Matheus disse que o procedimento foi um sucesso e que se recupera do ocorrido. mas que ainda não sabe quando será liberado para subir nos palcos novamente. “Tive que passar por uma cirurgia de emergência para remover um cálculo renal que desceu para o canal da uretra. Pensa numa dor terrível”.

Com informações de Ric Tv

