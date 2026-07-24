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Cantor João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela shows

Equipe do artista confirma afastamento temporário para plena recuperação clínica

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 15:13:18 Editado em 24.07.2026, 15:13:12
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Cantor João Gomes é diagnosticado com influenza e cancela shows
Autor O atestado, emitido em Recife, recomenda repouso, - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor João Gomes foi diagnosticado com influenza nesta sexta-feira (24) e precisou cancelar seus próximos shows após receber um atestado médico que o afasta de suas atividades profissionais por quatro dias. A equipe do artista emitiu um comunicado oficial informando o cancelamento das apresentações marcadas para esta sexta-feira, em Salgueiro (PE), e para o sábado (25), em Riachão do Jacuípe (BA). O atestado, emitido em Recife, recomenda repouso, hidratação adequada e cumprimento do tratamento prescrito para a recuperação do paciente.

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Antes da confirmação do diagnóstico, durante a madrugada, o artista já havia compartilhado imagens em uma maca recebendo medicação na veia. Na ocasião, o cantor brincou sobre a situação e chamou a ida ao hospital de "date" com sua esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, que o acompanhava. Ary também se manifestou nas redes sociais, ressaltando que o marido costuma evitar hospitais. “Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque está mal demais”, relatou a influenciadora.

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De acordo com o comunicado oficial divulgado pela equipe, a suspensão temporária das atividades presenciais e dos ensaios visa não apenas garantir a plena recuperação do cantor, mas também reduzir o risco de transmissão do vírus da influenza para a equipe, o público e os demais envolvidos. A retomada da agenda de shows ocorrerá somente mediante nova avaliação médica, exigindo uma melhora clínica significativa e pelo menos 48 horas após a remissão da febre.

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