Cantor gospel Sérgio Lopes sofre AVC isquêmico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O músico está internado desde segunda-feira (27)

Sérgio Lopes está internado desde segunda-feira (27) no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro. O cantor gospel sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

continua após publicidade .

Segundo a esposa do cantor, ele está com um distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço e perna direita em decorrência do AVC.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informa que o cantor apresenta quadro clínico grave.

continua após publicidade .

Sérgio Lopes tem 59 anos e é natural de Campina Grande, na Paraíba. Ele começou a se envolver com a arte na adolescência, quando se envolveu com o teatro e começou a compor.

Nas redes sociais de Sérgio, há mensagens do presidente Jair Bolsonaro e de apoiadores desejando melhoras ao cantor.

Este mês, ele anunciou pré-candidatura a deputado federal e afirmou que tem como objetivo defender a igreja e valores cristãos.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News