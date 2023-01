Cantor faz show em sua cidade natal, mas só os pais dele aparecem

Da Redação

O cantor Vaqueiro Milcemar realizou um sonho neste Ano Novo. Durante a virada para 2023, ele se apresentou em Jericó, na Paraíba. No entanto, nem tudo ocorreu como esperado. Os pais dele eram os únicos presentes no show. Mesmo assim, Milcemar não deixa de realizar a apresentação e ainda disse que sua maior riqueza estava no local.

Após a apresentação, ele agradeceu a todos que compartilharam o vídeo. Famosos como Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Mara Pavanelly e Natanzinho comentaram na publicação e incentivaram o cantor a não desistir, apesar da falta de pessoas no show. "Que Deus te abençoe grandemente meu irmão, os planos dele na sua vida irão se cumprir!", escreveu Wesley Safadão.

"Deus te abençoe grandemente", publicou Zé Vaqueiro no post.

