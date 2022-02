Da Redação

Cantor Eduardo Costa vira réu por estelionato

A Justiça de Minas Gerais acatou denúncia do Ministério Público (MPMG) e o cantor Eduardo Costa se tornou réu por estelionato após tentar obter “vantagem ilícita” na venda de um imóvel em Capitólio, no Sul de Minas Gerais. À época, ele não informou que o terreno era alvo de ações judiciais para um casal comprador. A denúncia inclui o cantor e o cunhado e sócio dele, Gustavo Caetano Silva.

O juiz José Xavier Magalhães Brandão publicou a decisão na última segunda-feira (31). "Preenchidos os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, não estando inepta a denúncia e presente a justa causa, recebo a denúncia, nos termos do art. 395, do CPP”.

Além disso, conforme determinação do magistrado, a “resposta à acusação” deve ser feita no prazo de 10 dias.

