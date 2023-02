Cantor do grupo Vício de Samba morre aos 35 anos, em SP

Da Redação

O sepultamento do artista ocorreu na manhã dessa segunda-feira

O cantor do grupo Vício de Samba, Nandinho Luiz, morreu no último domingo (26), aos 35 anos. A partida precoce do músico foi confirmada através das redes sociais.

“Com muita dor no coração viemos informar que perdemos o nosso irmão. O Nandinho infelizmente veio a falecer. Que Deus possa confortar todos nós!”, publicou o grupo.

Veja:

O cantor completou 35 anos há pouco tempo, no dia 16 de janeiro especificamente. O sepultamento do artista ocorreu na manhã dessa segunda-feira (27), no Cemitério da Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo.



Vários artistas, como, por exemplo, Mumuzinho e Salgadinho, lamentarem a morte de Nandinho. “Não dá pra acreditar meu amigo partiu tão jovem”, escreveu Salgadinho, conhecido por integrar o grupo de pagode Katinguelê nos anos 1990.

O cantor deixa esposa e dois filhos.

