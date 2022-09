Cantor de Rio Bom dança com Patrícia Poeta no Encontro; assista

Da Redação

A participação dele aconteceu na última quarta-feira, 28

O cantor Rafa Carraro, natural de Rio Bom, no Vale do Ivaí, ganhou destaque na cena nacional mais uma vez. Depois de ser indicado e premiado com um troféu pelo projeto New Face, em São Paulo, o cantor norte paranaense viralizou nas redes sociais, dançando no programa Encontro, da rede globo, com a apresentadora Patrícia Poeta. A participação dele aconteceu na última quarta-feira, 28. (Assista vídeo abaixo)

“Fui convidado por diversas emissoras para conhecer os estúdios e participar na plateia de alguns programas. Estive na Band, participando da plateia do Faustão e na globo, no Encontro com a Patrícia Poeta. Conversamos nos bastidores, cantei para a equipe, e durante a transmissão ao vivo, dançamos juntos. O vídeo viralizou, estou recebendo muitas mensagens”, conta o cantor.

fonte: Reprodução A artista postou vários stories com fotos da dança em seu perfil pessoal

Premiação

Rafa Carraro foi indicado e recebeu um troféu na premiação Destaks do Ano. A premiação aconteceu na cidade de São Paulo, pelo projeto New Face, e ele recebeu o prêmio das mãos de Leão Lobo, renomado jornalista brasileiro. O paranaense vem se destacando pela sua voz diferenciada e a forma inovadora de tocar violão. De autoria própria, a música "praga de ex" faz sucesso em todo o país.

Assista a participação do cantor no programa: null - Vídeo por: tnonline

