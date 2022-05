Cantor Conrado apresenta melhora, diz boletim médico

Da Redação

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro – apresentou melhora em seu estado de saúde. Segundo o último boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da dupla, ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva, mas se encontra lúcido e segue em respiração espontânea.

Ainda de acordo com o boletim, o cantor tem o quadro estável. Ele está internado no Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

Ele foi a primeira vítima a ser atendida na Rodovia Régis Bittencourt, no sábado (8), após o acidente com o ônibus da dupla que deixou seis mortes, entre elas, do companheiro Aleksandro, que foi velado e sepultado em Londrina.

Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes permanece internado em estado grave também na UTI do Hospital Regional de Registro.

Missas de sétimo dia

A missa de sétimo dia do cantor Aleksandro foi realizada na última sexta-feira (13), na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Londrina. Em Cambé, uma missa será realizada neste sábado (14), às 19h, na Rua Espanha, no Centro da cidade.

Em Maringá, será realizada uma celebração pelo sétimo dia do músico Wisley Aliston Roberto Novais, na Paróquia e Santuário Santa Rita de Cassia, neste sábado (14), às 19h.

No domingo, haverá missa de sétimo dia do técnico iluminador, às 8h, na Igreja Matriz do município de São Sebastião da Amoreira.

