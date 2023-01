Cantor comprometido faz festa com 15 mulheres e proíbe celulares

Da Redação

Um cantor, sensação do forró nacional, durante um festival montado para curtir a chegada do ano novo, se trancou com 15 mulheres no camarim até o sol raiar. Celulares e aparelhos eletrônicos foram confiscados na entrada para preservar que nada da festinha fosse vazado.

O famoso, que já emplacou algumas músicas entre as mais ouvidas no país nos últimos anos, foi uma das principais atrações de um festival realizado em uma das cidades paradisíacas localizadas no litoral nordestino nas primeiras semanas deste ano. O colunista LeoDias reforça que ele vive em um longo e estável relacionamento. No entanto, ao descer do palco, resolveu curtir a noite acompanhado de algumas mulheres.

Pessoas que estavam presentes no local relataram a esta coluna que uma fila de cerca de 15 mulheres se formou na porta de seu camarim. As fontes desta coluna dizem que todos que entraram na boate improvisada entregaram seus telefones celulares na porta para os seguranças, que ficaram segurando os aparelhos com saquinhos brancos.



A festinha privada com o cantor, os amigos e as belas mulheres, durou até a manhã do dia seguinte.

As informações são da coluna de LeoDias, do Metrópoles.

