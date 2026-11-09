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ACIDENTE

Cantor Belutti se envolve em acidente de carro com Porsche na Grande São Paulo

Artista da dupla com Marcos dirigia o veículo de luxo na Alameda Rio Negro; vítimas foram levadas ao hospital e liberadas na sequência

Escrito por Da Redação
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Cantor Belutti se envolve em acidente de carro com Porsche na Grande São Paulo
Autor Foto: Reprodução/ TV Globo

O cantor sertanejo Bruno Belutti, da dupla com Marcos, se envolveu em um acidente de trânsito enquanto dirigia uma Porsche na madrugada desta segunda-feira (9), em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O artista e um acompanhante que estava no veículo de luxo foram encaminhados a um hospital, onde receberam atendimento médico e foram liberados na sequência.

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O acidente foi registrado na Alameda Rio Negro. Até o momento, as circunstâncias que levaram à colisão ainda são desconhecidas e seguem sob investigação das autoridades competentes. A via onde o caso ocorreu possui limite de velocidade estabelecido em 50 km/h.

O final de semana do artista havia sido marcado por outro evento automobilístico, mas fora das ruas. Horas antes da ocorrência na Grande São Paulo, Belutti esteve no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, onde acompanhou e compartilhou diversas fotos do Grande Prêmio de Fórmula 1 em suas redes sociais.

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