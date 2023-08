'Canela fina': pernas de Gusttavo Lima viralizam em redes sociais

O cantor sertanejo Gusttavo Lima agitou as redes sociais nesta quarta-feira (2), ao compartilhar uma nova foto. Desta vez, o artista apareceu apenas de shorts enquanto aproveitava o lindo dia ensolarado no jardim de sua casa. Porém, um detalhe roubou a cena: as pernas dele.

continua após publicidade

Na foto, o marido de Andressa Suita surgiu sem camisa e com o shorts enrolado. Assim, ele destacou os seus músculos definidos e corpo quase sem gordura. Então, os fãs puderam ver que, além do tanquinho no abdômen, ele também tem as coxas grosas e a panturrilha definida.

- LEIA MAIS: 'Academia dos Flinstones': equipamentos rústicos e vista diferenciada

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News