Canal de Luís Ernesto Lacombe é derrubado do YouTube

Luís Ernesto Lacombe usou as redes sociais para anunciar que havia sido hackeado. O YouTube do apresentador foi invadido, os criminosos publicaram conteúdo sexual para cerca de 1 milhão de inscritos e, por isso, a plataforma derrubou o canal do apresentador, que ficou bastante bravo com toda a situação.

Lacombe disse que “coincidentemente, dois canais com conteúdo conservador e de direita” haviam, também, sido hackeados pelo mesmo grupo, horas antes. O jornalista é apoiador de Jair Bolsonaro e, sempre que pode, reclama do alcance de seus vídeos, alegando que sempre algo é “derrubado” pelo YouTube.

Veja o comunicado do jornalista na íntegra:

HACKERS! Meu canal no YouTube foi atacado. pic.twitter.com/2CmiXPAAHW — luis.lacombe (@luislacombereal) June 8, 2021





Com informações: IstoÉ