Campeã do BBB21, Juliette Freire, recebe vacina contra covid

Durante a manhã desta terça-feira (3), a campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil (BBB), Juliette Freire, recebeu a vacina contra o novo coronavírus, no Rio de Janeiro. A paraibana comemorou a imunização nas redes sociais.

“Vacinadaaa!!! Apesar de você, amanhã há de ser outro dia... Viver é um ato político. Viver no Brasil é resistir ao negacionismo que mata. Gratidão e respeito aos que lutam pelo futuro e respeitam a ciência”, disse a ex-BBB.



A influencer digital esteve confinada no BBB durante uma parte da pandemia. Ela Alegou também que ficou aliviada pela mãe, que já foi vacinada contra a doença. "Obrigada, meu Deus! De tudo que vivi no BBB, ler o anúncio da chegada da vacina foi um dos sentidos mais fortes. No dia que saí, soube que mainha estava vacinada e meu coração aliviou. Hoje chegou o meu momento e eu só consigo agradecer pela vida dos meus e lembrar de todos que não conseguiram sobreviver. Eu vim da escola pública, da Universidade Pública, e honro a saúde pública e o SUS".

Juliette também agradeceu à profissional que lhe aplicou a vacina e incentivou as pessoas a tomarem o imunizante. "Obrigadaaa aos profissionais da linha de frente que, nesse momento, vejo em Jaqueline, profissional de saúde que aplicou a vacina em mim. Vacinem-se e continuem se cuidando", alertou.

Com informações; G1.