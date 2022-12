Camilla Garrote vem se destacando com sua gestão humana e de respeito

Da Redação

Camilla Garrote

A secretária de Governo, Dra. Camilla Garrote, tem sido destaque na gestão municipal de Estrela de Alagoas. Isso porque tem realizado uma gestão em frente à pasta de seriedade, respeito e compromisso com o povo. Com o lema de cuidar do próximo, a titular da pasta está presente em diversas áreas para levar transformação e garantias à população.

À frente da Secretaria de Governo há 06 anos, Camilla também é médica e já foi primeira-dama do município de Estrela de Alagoas. Casada com o ex-prefeito Arlindo Garrote e atual coordenador estadual do Dnocs em Alagoas, é mãe de três filhas. A secretária tem desempenhado o planejamento, a organização e coordenação de ações políticas da Prefeitura, promovendo integração das políticas públicas e das atividades dos órgãos e entidades da Administração Pública.

Como secretária, Dra Camilla Garrote tem dado prioridade na área da Saúde e da Educação, com visitas às famílias, escolas e locais de trabalho, levando um cuidado especial à população. “Nosso objetivo é levar um bem-estar aos moradores de Estrela de Alagoas. Cuidar das pessoas é o que move nossa gestão”, disse.

O trabalho de Garrote tem sido reconhecido não apenas pela população, mas, também, pelo prefeito Aldo Lira e pelo vice-prefeito Mário Jorge. “É uma gestão que sempre me incentiva, uma gestão que tem compromisso com o povo. Relata o Prefeito.”

Ao lado do Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores e dos Secretários estamos construindo uma cidade mais justa, igualitária e forte”. Afirma a Secretária Camilla Garrote.

fonte: Divulgação





