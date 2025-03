Camilla e Vitória Strada protagonizam briga após formação de paredão

Siga o TNOnline no Google News

Clima tenso entre os brothers! A formação do sexto paredão no BBB 25 agitou a noite de domingo (23), dentro da casa mais vigiada do país. Após Camilla demonstrar apoio à permanência de Vitória Strada, emparedada pelo líder, Guilherme questionou a postura da sister em relação a atriz. Veja vídeos abaixo.

"Torço por você, tomara que você volte", disse a irmã de Thamiris ao abraçar Vitória. "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que eu queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (…) disse assim: ‘Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", iniciou o genro de Delma.

"Quem é sua prioridade?", questionou Camilla. "Minha prioridade? Minha sogra", respondeu Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", rebateu a sister. Neste momento, a discussão se intensificou entre Vitória e a trancista, que a acusou de apontá-la como agressiva.

Em seguida, Camilla, então, destacou que não queria mais conversar com Vitória. "Eu não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, eu não queria conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", disparou a sister. "É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar", rebateu a atriz, sem conseguir argumentar.

Vídeos:

TRETA! 🗣️🗣️🗣️ Camilla e Thamiris se desentendem com Guilherme depois da formação de Paredão #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/TyXrKcygGH — Big Brother Brasil (@bbb) February 24, 2025





Com informações: Revista Caras

