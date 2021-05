Camilla devolve R$ 25 mil e pede: 'Parem de mandar grana’

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A ex-bbb Camilla de Lucas publicou em seu perfil do Twitter nesta segunda-feira (10) para as pessoas pararem de enviar dinheiro para ex-participantes do reality.

"Aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato está precisando de vaquinha porque passa fome", escreveu a influencer no Twitter nesta segunda-feira (10).

Mano, um seguidor mandou 25.000,00 pra mim pelo PicPay e tô aqui devolvendo. Galera, parem de mandar grana pra participante de bbb, aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato tá precisando de vakinha porque passa fome. — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) May 10, 2021

"Ele disse que mandou sem querer. Já devolvi", Camilla disse sobre a pessoa que mandou R$ 25 mil. "Os outros quem mandar eu vou juntar e doar. Não sei porque estão fazendo isso, que doideira é essa...", ela completou.