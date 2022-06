Camilla de Lucas passa mal e é socorrida por ex-BBBs; entenda

Da Redação

Sem revelar o motivo do mal estar, Camilla contou aos seus seguidores que vomitou durante a festa

Na madrugada desta quarta-feira (29), a ex-BBB Camilla de Lucas usou suas redes sociais para contar um grande perrengue que passou durante o São João da Thay. A influenciadora digital passou mal durante o evento e precisou ser socorrida por outras x-BBBs.

Sem revelar o motivo do mal estar, Camilla contou aos seus seguidores que vomitou durante a festa, mas que não ficou desamparada. Bianca Andrade, a Boca Rosa, Viih Tube e Gabi Martins socorreram a amiga.

“E eu que vomitei no São João da Thay e do nada Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no meu pescoço, ao mesmo tempo! É sobre isso!”, disse ela.

O fato não passou despercebido pelos internautas que viram a situação como uma ação de empoderamento feminino. "Girl Power!", disse um dos seguidores da ex-BBB. "Vamos galera mulheres", completou outra.

Um outro usuário das redes sociais já considerou a ajuda, principalmente, de Viih Tube como uma retribuição para Camilla, que cuidou da Youtuber em vários momentos, enquanto estavam confinada no Big Brother Brasil. "Viih Tube retribuindo todas as vezes que você e Juliette cuidaram dela bêbada no BBB", brincou.

Veja abaixo a publicação de Camilla de Lucas:

E eu que vomitei no São João da Thay, e do nada Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no meu pescoço AO MESMO TEMPO! É sobre isso! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) June 29, 2022





Fonte: Informações do Metrópoles.

