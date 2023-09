Camila Queiroz muda completamente o visual e choca fãs: ''Nova era''

A atriz Camila Queiroz chocou ao mostrar seu novo visual nesta segunda-feira (11). Após o fim das gravações da novela das sete, Amor Perfeito, a artista resolveu mudar completamente a cor dos seus fios e impressionou com a transformação drástica.

Em um vídeo cheio de atitude, a famosa exibiu seu antes e depois. Inicialmente morena, a esposa do ator Klebber Toledo chocou ao surgir muito loira. A atriz então revelou que essa nova era é para uma próxima personagem.

"My new BLONDE era. Ready to my next character", escreveu ela em inglês sobre a nova era loira para seu próximo trabalho. Nos comentários, os internautas ficaram perplexos com o resultado. "É linda até loira", disseram. "Uau", exclamaram outros.

Em junho, Camila Queiroz comemorou seu aniversário de 30 anos. Além da festa fora do trabalho, ela foi surpreendida nos bastidores de Amor Perfeito com uma celebração surpresa.

VEJA O VISUAL:

Fonte: Revista Caras.

