Camila Queiroz empina o bumbum em vestido vazado e fãs elogiam

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Camila Queiroz, de 29 anos

Camila Queiroz, de 29 anos, deu um show de beleza e sensualidade nas redes sociais nesta quinta-feira (16). Em uma publicação no Instagram, a morena compartilhou com os fãs uma sequência de várias fotos.

continua após publicidade .

Exibindo sua beleza natural e um corpão escultural em diversos ângulos, a atriz apareceu na escada fazendo pose para mostrar o vestido justo, com recortes e transparências. De costas, a artista ainda deu zoom no bumbum e deixou toda suas curvas em evidência.

LEIA MAIS: Andressa Urach anuncia perfil no Onlyfans: 'Ficar milionária'

continua após publicidade .

"Look do nosso reencontro em #CasamentoAsCegasBrasil2. Quem já viu?", escreveu a atriz se referindo ao reality que comanda na Netflix ao lado do marido, o ator Klebber Toledo. Nos comentários, os admiradores de plantão exaltaram a beleza da famosa.

"Perfeita", comentou uma fã. "Impecável", apontou outro. "Icônica!", exclamou um terceiro seguidor. "Que mulher", disse mais um.

Veja:





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News