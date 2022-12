Câmeras flagram o que realmente aconteceu com Thiago Rodrigues; veja

Da Redação

As imagens mostram o que realmente aconteceu com o ator

Imagens de câmeras de seguranças mostram o que realmente aconteceu com o ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, que alegou que foi espancado após ser assaltado. Nos registros, que foram obtidos pela equipe de reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, é possível ver o momento em ele cai na região da Praça Santos Dumont, na Gávea, no Rio de Janeiro.

A partir das imagens, a Polícia Civil descartou a hipótese de que o ator havia sido vítima de um crime. As imagens mostram Thiago sentado e, logo depois, caindo no chão da praça. Segundo os policiais, ele bateu a cabeça no chão no fim da madrugada do dia 11 de dezembro.

Veja:

Polícia mostra imagens de Thiago Rodrigues pic.twitter.com/pgM5Q41wQr — Só Mídias (@MidiasSo) December 19, 2022

O ator sofreu ferimentos por conta da queda. Ele foi socorrido por uma mulher que trabalha na região da praça e, na sequência, encaminhado para um hospital.



Ao prestar depoimento, Thiago Rodrigues afirmou que tinha acabado de sair de uma festa com uma amiga. As autoridades querem saber se o aparelho celular do ator foi furtado após a queda ou se ele perdeu o dispositivo.

Após o depoimento, Thiago afirmou que não tinha certeza sobre as agressões e quantas pessoas o agrediram.



Inicialmente, foi divulgado que Thiago teria sido cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo e, ao tentar fugir, o ator teria sido agredido.

A Polícia Civil vai incluir na investigação a tipificação "fato atípico" e suspender o inquérito de roubo.

