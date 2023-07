Calça usada por Virginia Fonseca gera polêmica na web: 'Ô calça feia'

A influenciadora digital Virginia Fonseca causou polêmica na web no último domingo, 03. É que a esposa do cantor sertanejo Zé Felipe elegeu uma calça diferentona para viajar em seu jatinho com o marido e as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Os seguidores não aprovaram a escolha da peça e deixaram críticas nas redes sociais da loira.

“Vamos com Deus!!!! Família bem maior”, Virginia legendou o clique em que posa em frente ao seu avião com a família. A influenciadora aparece com uma camiseta preta discreta, além de uma bolsa luxuosa. Mas o que causou mesmo foi a calça da influenciadora: um modelo super largo e estampado, com aplicações nas cores azul e amarelo, e adornos lúdicos.

Nos stories, Virginia também mostrou detalhes do look: “Reconhecem essa calça?”, ela escreveu, exibindo algumas aplicações de nuvens na peça, que não foi aprovada por alguns dos 43 milhões seguidores da influenciadora. Nos comentários da publicação, eles dividiram a opinião sobre o item inusitado.

“Que calça é essa Virgínia? Socorro”, criticou uma seguidora. “Se fosse pobre tava passando vergonha com essa calça”, disse outra. "Não é por nada mais ô calça feia”, comentou uma terceira. Outros fãs defenderam: “Se eu tivesse duas filhas pequenas eu iria usar uma calça dessa também pra elas brincarem com os enfeitinhos”, disse uma.

