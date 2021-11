Da Redação

Calça de Viih Tube rasga a caminho de evento; veja

Viih Tube, ex-participante do "BBB 21", teve um acidente com sua roupa a caminho de um festival, no Rio de Janeiro. A influenciadora se deparou com um rasgo notável no meio de sua calça, na parte de trás da peça.

fonte: Instagram/@viihtube





Ela gravou um vídeo dentro de um trocador de uma loja. "Eu estava indo pro Rio WebFest e a minha calça... rasgou!", contou a ex-sister, rindo e virando-se de costas para mostrar o estrago.

"Eu tô numa loja que eu achei no meio da rua, mas que tem roupas lindas, graças a Deus! Eu vou achar uma calça e eu vou [pro evento]. [Espero] Que eu não me atrase", finalizou Viih, que escreveu no vídeo: "Mano, tinha que acontecer comigo".