Caio Castro sofre acidente durante competição de automobilismo

O ator Caio Castro se envolveu em um acidente neste domingo (13), durante a prova Porsche Carrera Cup que acontecei antes do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo.

O automóvel vermelho dirigido pelo artista saiu da pista logo na largada e bateu com força em uma barreira de proteção, após ficar entre outros dois competidores.

Ele, que ingressou na Porsche Carrera Cup no ano passado, saiu andando do carro após a colisão. Caio corre profissionalmente há nove anos e sempre mostra sua paixão pelo esporte em suas redes sociais. Depois de passar por exames, ele tranquilizou os fãs com a publicação de um vídeo no Instagram.

"Primeiro, queria agradecer as mensagens de vocês que ficaram preocupados com meu estado após o acidente hoje na etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup em Interlagos. Realmente, não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente ali no início. Uma espremida ali, uma batida um pouco feia. Tive que ir para o hospital para fazer alguns procedimentos que o regulamento exige", explicou.

"Fiquei um pouquinho lá pra ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. Estou ótimo, mas um pouco decepcionado. Não é o resultado que eu gostaria que a gente tivesse, mas tá tudo bem. Fora o sentimento de dever não cumprido, tá tudo bem", completou.

Veja as imagens do acidente:

NOSSA SENHORA 😳



Logo na primeira volta, Caio Castro bate com Mascarello. Os dois estão bem!#EsporteNaBand #PorscheCup pic.twitter.com/QG361e85Ux — Esporte Na Band (@esportenaband) November 13, 2022









