Caetano Veloso faz homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips em show

Na noite do último sábado (18), o cantor e compositor Caetano Veloso fez uma homenagem ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips, mortos durante uma expedição na Amazônia.

O artista falou sobre o caso durante um show em Brasília, Distrito Federal. Caetano surgiu com uma bandeira estampada com os rostos dos dois e indagou: "Por que interromperam as investigações?".

O momento foi registrado por espectadores e as imagens viralizaram nas redes sociais. Nos vídeos é possível ver que parte do público reagiu em coro ao gesto do cantor, gritando "Fora Bolsonaro".



A apresentação, que ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, contou com a participação de quatro mil pessoas.

No mesmo dia, em Manaus, capital do Amazonas, onde o caso ocorreu, o cantor e compositor Nando Reis também homenageou Dom e Bruno.



