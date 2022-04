Da Redação

Caetano Veloso diz que irá processar Jair Bolsonaro; entenda

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve ser processado pelo músico Caetano Veloso, de acordo com as informações do colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles. O colunista apurou que a ação judicial deve ser movida por conta do uso indevido da voz do artista em uma publicação que Bolsonaro fez nas redes sociais, no último sábado (2).

Nos Stories do Instagram, ele apareceu promovendo ações do governo com a música “Andar com fé”, de Gilberto Gil, na versão gravada por Gil e Caetano. Além dessa canção, o político usou, em outros vídeos na rede social, também para promover feitos do governo, músicas de cantores como Preta Gil, Gloria Groove e Daniela Mercury, entre outros, que são declaradamente contra a sua gestão.



Em uma entrevista, o advogado que representa Caetano, Caio Mariano, disse o seguinte: “Os políticos de qualquer partido precisam entender que internet não é terra de ninguém e não podem usar músicas autorais sem a autorização dos detentores do direito”.

Já a equipe jurídica de Daniela Mercury contou está avaliando se irá processar o presidente do Brasil: “Inicialmente, entendemos que ele ficou com ciúme do presidente Lula que jantou essa semana na nossa casa na Bahia com Daniela cantando pessoalmente e ao vivo o Canto da Cidade. O ato do presidente é causa de dano moral por violação de direito autoral assegurado por lei, porque utilizou obra artística para fazer propaganda eleitoral sem permissão”, afirmou.

Por fim, Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, também avalia se a família irá tomar medidas judiciais contra Jair Bolsonaro.