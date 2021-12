Da Redação

Caetano Veloso, de 79 anos, testa positivo para a Covid-19

O cantor Caetano Veloso, de 79 anos, testou positivo para a Covid-19. De acordo com a coluna Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o artista está assintomático.

continua após publicidade .

Caetano recebeu as três doses da vacina contra a Covid-19. Além dele, a empresária Paula Lavigne também está com o coronavírus e passa bem. Ela receberia a terceira dose do imunizante na quarta-feira (22/12), quando se sentiu mal e decidiu passar pelo teste do coronavírus.

Caetano passou por um teste de Covid logo após Paula testar positivo para a doença. Com o resultado, toda a família passou pela testagem, mas apenas Caetano e a empresária testaram positivo.

continua após publicidade .

“Ele não está sentindo nada. Zero. Eu só estou muito cansada. Só. Realmente, a gente tem que incentivar as pessoas a tomarem a vacina, porque ela funciona”, disse Paula Lavigne à CNN.

Caetano voltou aos palcos após um longo período de recesso por conta da pandemia. Ele estava em turnê pela Europa, e tem um show marcado em Brasília para 18 de junho de 2022.

Com informações: CNN Brasil