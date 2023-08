Caçula de Virginia choca pela semelhança com o pai da influenciadora

No último domingo (13), a influenciadora digital Virginia Fonseca fez uma linda declaração para seu pai em comemoração ao Dia dos Pais e deixou os seguidores impressionados com a semelhança de sua filha caçula com ele.

Ao postar registros ao lado de Mário Serrão, que faleceu em setembro de 2021, a própria Virginia comentou sobre como a pequena Maria Flor, de 9 meses, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem também tem Maria Alice, de dois anos, se parece com o avô.

"Feliz dia dos pais, onde estiver, receba meu amor. E ah, todos falam que a Florzinha parece com você pai, ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas que comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando bebê kk te amo!", declarou a empresária ao finalizar o texto.

Os seguidores também fizeram questão de destacar a semelhança de Flor com Mário e falaram até de reencarnação. "A Florzinha é a cópia dele em tudo, essa paz e serenidade no rosto dela é igual a que seu pai tinha, uma coisa impressionante, ela é uma criança diferenciada!", destacou uma. "Como que pode, a Maria Flor parecer demais com o Pai da Virgínia, e a mesmo tempo, demais com o Zé Felipe????", questionou outra. "O olhar da florzinha lembra muito ele", reparou uma terceira. "Será que a Florzinha é a reencarnação do seu pai? Eu acredito muito", disse mais uma. "Uma ligação espiritual imensa do seu pai e a Florzinha", comentou outra.

