Cachorro de Poze do Rodo passa mal após comer cigarro de maconha

Após comer um cigarro de maconha, o animal passou mal e precisou ser levado a um veterinário

O funkeiro MC Poze do Rodo gravou uma série de stories no Instagram para contar uma situação que ocorreu com o seu cachorro. Depois de comer um cigarro de maconha, o animal passou mal e precisou ser levado a um veterinário. Ao voltar para casa, o músico contou o que aconteceu aos seguidores.

“Comeu meu baseado e passou mal. Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou. Aí eu cheguei e vi que o cachorro não estava mais brincando, e bateu neurose e já mandei levar no veterinário”, detalhou Poze do Rodo.

O cantor aproveitou para mostrar um print da conversa que teve com a veterinária. “Ele está com cara que comeu maconha mesmo. Está meio chapado. Eles adoram comer isso, impressionante. Eu já mediquei para reverter”, detalhou a médica.

O cantor aproveitou para desabafar sobre o trabalho que dá cuidar de um cachorro. “Meu coração apertou. Vou dar para minha mãe ou meu pai, é muita responsa. Não dá mais para ficar com o cachorro, é comida e água na hora certinha”, pontuou Poze do Rodo, que brincou com o animalzinho quando ele voltou para casa.

Com informações do Metrópoles

