Cachorro caramelo viraliza ao 'comemorar' gol do Brasil na Copa

Registro mostra o animal girando em meio à euforia de torcedores durante a transmissão da partida





Um cachorro vira-lata de cor caramelo tornou-se a nova sensação das redes sociais após ter sua reação gravada durante a transmissão de uma partida da Seleção Brasileira. O vídeo, que rapidamente acumulou milhares de visualizações e compartilhamentos, mostra o animal 'celebrando' um gol do Brasil com o mesmo entusiasmo — ou até maior — que os torcedores ao seu redor.

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O caso aconteceu em um estabelecimento comercial decorado com balões verdes e amarelos, onde clientes se reuniam em frente à televisão para acompanhar o jogo. No momento exato em que a bola balança a rede, a fúria da torcida toma conta do ambiente com gritos de "Gol!". Contagiado pela energia, o cão passa a correr em círculos e a girar rapidamente por entre as cadeiras, demonstrando pura euforia.

A reação do animal chamou a atenção de quem estava no local. Enquanto alguns torcedores erguiam os braços e balançavam bandeiras, outros começaram a rir e a registrar a cena do "caramelo torcedor", que não parou a sua coreografia particular até que os ânimos da celebração se acalmassem.

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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Na internet, o vídeo virou meme instantâneo e despertou dezenas de comentários bem-humorados sobre o espírito de Copa do Mundo. Internautas destacaram que o comportamento do cão resume perfeitamente o sentimento do torcedor brasileiro em dias de grandes decisões.