Cachê milionário de Gisele Bündchen causa ciúmes entre famosos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gisele Bündchen marcou presença no camarote N1

Os US$ 2 milhões, o que equivale a cerca de R$ 10,3 milhões, que Gisele Bündchen recebeu da Brahma por sua passagem pelo Camarote N1, na Sapucaí, provocou certa “ciumeira” em alguns famosos, que se sentiram desprestigiados diante do valor bem menor que costumam receber para estar no local. O resultado é que poucas celebridades passaram pelo espaço, que é um dos mais tradicionais e prestigiados da Sapucaí.

continua após publicidade .

De acordo com fontes da coluna LeoDias, os famosos optaram por ir para camarotes concorrentes, alguns até sem receber cachê, por conta do descontentamento em relação a estratégia adotada pelo N1, de investir alto em personalidades que geram uma grande repercussão, como foi o caso de Gisele.

-LEIA MAIS: Gisele Bündchen recria look de Carnaval e causa tumulto na Sapucaí

continua após publicidade .

O surfista Gabriel Medina marcou presença no camarote N1. Ele é patrocinado pela Ambev, responsável pela Brahma. Sabrina Sato, Izabel Goulart e Narcisa Tamborindeguy também deram o ar da graça no camarote.

O N1 não é considerado um camarote de pegação. Quem vai ao espaço costuma estar focado em realmente assistir aos desfiles. A lista de personalidades que já estiveram no camarote da Brahma conta com Madonna, Arnold Schwarzenegger, Roberto Carlos, Pelé e Silvio Santos.

As informações são do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News