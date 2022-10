Cabeça de influenciadora 'explode' durante voo e choca fãs; entenda

Da Redação

A influenciadora Weronika publicou em seu perfil do Tiktok uma série de vídeos contando algo que aconteceu com ela um tanto quanto desesperador. A tiktoker deu um susto em seus fãs quando falou que sua cabeça "explodiu" durante um voo.

O relato começou quando Weronika postou em seu perfil um vídeo com uma espécie de cinta envolvendo sua cabeça, assim como vários hematomas de baixo dos olhos. ''POV: você é a comissária de bordo que acabei de informar que a parte de trás da minha cabeça explodiu com a pressão'', escreveu acima do vídeo, brincando com a situação.

Após isso, vários usuários da rede social questionaram preocupados o que havia acontecido. A influenciadora, para o alivio dos fãs, seguiu com uma série de postagens contando a história de como sentiu algo escorrendo pelo seu pescoço.

Weronika afirmou que tinha passado por uma cirurgia dias antes do voo onde tudo aconteceu, mas que havia sido liberada para embarcar. Porém devido a pressão da cabine, alguns dos pontos da operação abriram no meio do voo. A mulher disse que no mesmo dia teve uma consulta final com seu cirurgião para verificar se estava tudo bem com a recuperação após da influenciadora se submeter a um procedimento para ficar com o ''olhar de gato''.

Durante a consulta, seu médico demonstrou a satisfação com o andamento da recuperação e, não apenas a liberou para a viagem, como também se prontificou de lhe dar um certificado de aptidão. O que Weronika não esperava, era que a consulta demorasse tanto, então com pressa o médico não lhe deu o documento e assim precisou passar por outro profissional no próprio aeroporto, onde obteve a autorização. Algum tempo depois, seu cirurgião acabou conseguindo enviar o mesmo documento por WhatsApp.

Ela ressalta que não houve erro de nenhum dos médicos que ela passou e que até o momento tudo estava normal. ''Estava tudo bem quando entrei no avião", reforçou, Quando ela começou a passar mal, a aeronave já estava voando.

''Estávamos no avião, estava tudo frio, tínhamos ido dormir porque estávamos viajando desde as 2 da manhã, aí eu acordo e estou com muita dor'', disse ela. Weronika sentia dor na parte de trás da sua orelha esquerda e que sentia como se a própria orelha doesse também e questionou confusa como isso era possível, já que ela não conseguia sentir as orelhas ainda.

Foi quando levantou para ir no banheiro que escutou um estalo. ''Imediatamente depois que senti esse líquido quente [sangue] escorrendo pelo meu pescoço, peguei algumas toalhas e comecei a limpá-lo'', explicou a mulher, que percebeu que a incisão atrás da orelha se abriu.

Weronika não pôde fazer nada durante o voo, apenas tentar estancar o ferimento. Apenas após chegar ao seu destino pode procurar um profissional para verificar a lesão. Agora, a influenciadora já se encontra se recuperando, tanto do ferimento, quanto do grande susto que infligiu a todos.

Informações do site Contigo!.

Veja um dos vídeos da influenciadora:









