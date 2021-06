Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Quem nasceu hoje

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada nesta fase negativa. Evite negociar, fazer compras no crediário ou pedir empréstimo financeiro. No amor, a inconstância pode comprometer a vida a dois.

Áries – Dia de alerta, evite a impetuosidade e não fale sem pensar. Poderá perder amigos e criar problemas no trabalho. O desejo de ficar só pode predominar neste período. Cuide da saúde. C. 301 M. 5574

Touro – Você saberá captar o desejo dos outros e conseguirá o que quer da família. Novidades com seu amor. O trabalho esta bem e traz novos resultados financeiros. Saúde perfeita. Mudanças no seu lar. C. 428 M. 8096

Gêmeos – Período para conquistar seu lugar ao Sol, faça rápido as mudanças nos negócios e inicie projetos. A família esta harmoniosa e todos colaboram. Pode sonhar junto com seu amor. C. 766 M. 4618

Câncer – Os astros colaboram e se souber lidar com os invejosos terá o sucesso esperado. Organize os negócios e vá devagar com as mudanças. Continue dando apoio à sua família. Amor reservado. C. 515 M. 1842

Leão – Talvez você tenha momentos de ansiedade. Fixe em um só objetivo e descubra uma maneira de resolver os problemas do trabalho. Busque apoio em nativos de Aquário e Touro. Amor neutro. C. 172 M. 7389

Virgem – Você passa por um bom período e esta pronto para novas amizades. Trabalho e negócios em ritmo de sucesso. Novidades positivas no lar. Amor em clima de atração. Pode contar com Peixes. C. 699 M. 3923

Libra – O período da tarde será produtivo e despertará sua criatividade. Pense em iniciar novos negócios. No amor, seu poder de atração estará lá em cima. Conte com Capricórnio. Colaboração da família. C. 977 M. 2463

Escorpião – O setor profissional recebe poderosas vibrações, aproveite esta oportunidade e não tenha medo de mostrar o que pretende. Chances de aumento nos seus ganhos. Mudanças no lar. C. 282 M. 0750

Sagitário – Os astros trazem oportunidades de resolver os negócios e trabalho em sociedade. Aproveite de forma adequada o período e acerte o setor financeiro. Amor e lar com carinhos. C. 854 M. 9239

Capricórnio – Dia que precisará cuidar da saúde, evite o estresse e se alimente com equilíbrio. Colaboração para organizar seus negócios e finanças. Conquiste a independência. Dê apoio a Câncer. C. 310 M. 8907

Aquário – Dia especial, conseguirá resolver seus negócios, acertar o trabalho e ficar de bem com a família. Excelente para novos compromissos profissionais. Garantia de sucesso financeiro. Tente na loteria. C. 048 M. 6121

Peixes – Você esta livre do alerta e deve aproveitar para organizar sua casa. A família estará de braços abertos. Felicidade com o seu amor. O trabalho ainda o preocupa, mas não há problemas. C. 633 M. 5345