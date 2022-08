Burrinho de carga: família de Apucarana segue tradição de Dia dos Pais

Da Redação

Há mais de 60 anos, o empresário de Apucarana, Armando Boscardin, guarda com muito carinho um 'burrinho' de carga que herdou do pai João Boscardin (in memoriam). O objeto enfeitado com flores é uma tradição da família, que está presente em todas as comemorações do Dia dos Pais e até acabou virando coleção.

"O burrinho estava com meu irmão e ele me deu há muitos anos. Meu pai dizia que os pais são burros de carga, pois carregam a família nas costas e são provedores. Sabemos que hoje, depois de muitos anos, essa história em algumas famílias mudou, já que existem mulheres que também sustentam e carregam nas costas suas famílias. Guardo com muito carinho o objeto", conta Armando.

A esposa de Armando, Mariana Davantel Boscardin, recorda da história como se fosse hoje. "O pai do Armando, o sr João, em todos os Dias dos Pais enfeitava com florezinhas um 'burrinho' de carga. O Armando herdou este burrinho, que tem mais de 100 anos e continua a tradição. Ele faz questão de tirar fotos com os filhos e netos junto da peça tão querida", comenta.

Além de tradição, o tal do 'burrinho' virou objeto de coleção. "Já acrescentamos várias outras peças trazidas de viagens. Onde quer que a gente passa o Dia dos Pais, sempre os 'burrinhos' decorados estão em destaque. Virou até uma coleção de tanto que é querido o símbolo em nossa família", observa o empresário apucaranense.

